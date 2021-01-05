İran'dan 'yüzde 20 uranyumun zenginleştirme' açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Fordu Nükleer Tesisi'nde başlatılan yüzde 20 uranyumun zenginleştirme işlemi hakkında açıklamada bulunarak, "Bunun Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümünde ve İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin şehadetinin kırkıncı gününde yapılması başkalarına bir mesajı verir ve ülkenin bilimsel hareketini bilim adamlarının fiziksel olarak ortadan kaldırılmasıyla durdurulmayacağını gösterir. Bu bilimsel hareket ve gelişme devam edecektir." dedi.

Bu sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bilgisi dahilinde yapıldığını anlatan Irakçi, "Bu girişim İran'ın NPT'deki taahhütleri çerçevesinde ve nükleer anlaşmaya yugun olarak yapılmıştır. ifadesini kullandı.

Irakçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupalılar nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmadıklarını gösterdiler ve İran'ın nükleer anlaşmadan doğan kazanımlarını garanti edemediler. Eğer taahhütlerini yerine getirebilirlerse, İran olarak yeniden değerlendiririz.

Avrupalıların herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur, nükleer anlaşmanın böylesi durumda hala var olduğu için İran'a minnettar olmalılar."

İran'ın bu girişimine karşı tepki gösteren Avrupa Birliği sözcüsünün yaptığı açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Erakçi, ''Bu süreç İran'ın yasasına göredir. Kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Avrupalıların, İran Meclisi'nin aldığı karara karışma hakları yoktur." diye konuştu.

İran’ın nükleer silah peşinde olmadığına vurgu yapan Irakçi, “Nükleer silahların haram olduğuna dayanan ilkelerimize bağlıyız. Ayrıca bu tür silahların savunma ve güvenlik politikamızda da yeri yoktur." değerlendirmesini yaptı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemini yeniden başlatmanın hem NPT'ye hem de Koruma Önlemleri Anlaşmasına ve yasal çerçeveye dayandığını belirterek, "Şu anda yüzde 20'den fazla zenginleştirmemize gerek yok; İhtiyaç duyulursa tekrar karar alabiliriz" açıklamasında bulundu.

Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu'nun İran iddiasına tepki gösteren Abbas Irakçı, "Nükleer silahları olan bir rejim İran'ı nükleer silah peşinde koşmakla suçlayamaz." şeklinde konuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Fordu Nükleer Tesisi'nde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine başlandığını duyurmuştu.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.