ABD yaptırımları kaldırırsa İran da son nükleer adımından geri dönebilir

Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Japonya merkezli NHK televizyon kanalına verdiği özel röportajda, İran'ın Fordu Nükleer Tesisi'nde başlatılan yüzde 20 uranyum zenginleştirme süreci hakkında değerlendirmede bulundu.

Irakçi, İran halkının son dört yılda ABD yaptırımlarının etkilerinden büyük zarara uğradığını anlatarak, "İran İslam Cumhuriyeti, yaptırımların yeniden kaldırılmasını sağlamak için gerekli güvenceyi sağlamak için bir anı bile kaçırmayacaktır." dedi.

Tahran'ın ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine son vereceğini söyleyen Irakçi,"Yaptırımlar kaldırılırsa ve İran nükleer anlaşmadan yararlanırsa, İslam Cumhuriyeti nükleer taahhütlerine geri dönecektir. Yüzde 20 zenginleştirme süreci hızlı ve kolay bir şekilde tersine çevrilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönüşüne kucak açmıyoruz. Bu karar onlara bağlı." ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili, ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönme ihtimali konusunda ise "Bu onlarla verilmiş bir karardır. İran, Joe Biden hükümetinin anlaşmasına ve taahhütlerine nasıl geri dönmek istediğini görmeyi bekliyor." diye konuştu.