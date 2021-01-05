İran: Yüzde 20 zenginleştirme stabil durumda

Parstoday'in haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Fordu tesislerinde başlanan yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarının stabil duruma geldiğini duyurdu.

Behruz Kemalvendi bu girişimin yaptırımların kaldırılması için stratejik eylem yasası çerçevesinde olduğunu belirterek, bu girişimin İran halkının haklarının korunması doğrultusunda yapıldığını ve 12 saat içinde sonuca ulaştığını ifade etti.

Bundan 10 yıl önce de yüzde 20 yakıt ürettiklerini ve bu kapasitenin yeni bir şey olmadığını dile getiren Kemalvendi, "kolaylıkla yüzde 20'den fazla zenginleştirme kapasitemiz de var ve onu da incelemekteyiz" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Fordu Nükleer Tesisi'nde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine başlandığını duyurmuştu.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.