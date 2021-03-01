Karabağ'da sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için çalıştık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran İlmiye Havzaları Yönetim Merkezi tarafından Kum kentinde organize edilen ilk "Uluslararası 17 Rebiülevvel Karabağ Konferansı" sırasında bir konuşma gerçekleştirdi.

Irakçi, “Dağlık Karabağ, Kafkasya bölgesindeki en karmaşık ve uzun süredir devam eden krizlerden biridir ve tabii ki Kafkasya bölgesinin çok heyecan verici bir tarihi vardır. Karabağ, her zaman bir gerilim ve kriz yeri olmuştur; öyle ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu bölge 1990'larda bir savaş alanı haline gelmişti” dedi.

Abbas Irakçi, “Azerbaycan topraklarının işgal edilmesinden sonra uluslararası toplum bu krizi çözmekte çaresiz kaldı. İran da Dağlık Karabağ işgaline karşı bir tutum sergildi. O dönemde İran tarafından Azerbaycan’a çok yardım sağlandı ve hatta şehitler verdik.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan halkı ve hükümeti işgal altındaki topraklarını kurtarmak için askeri yollara başvurdu. İran da her zaman işgalciliğe karşı bir tutum sergilemiştir. Bu doğrultuda, Azerbaycan ile Hüdaferin barajının inşası için bir sözleşme imzalandı. Bu, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğinin tanındığını gösteriyor.”

İran-Azerbaycan ilişkilerinin yaptırımlar döneminde doğal olarak devam ettiğini belirten Irakçi, “İran olarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı ve menfaatlerin korunması temelinde ilişkilerimizi sürdürdük” dedi.

İran'ın Karabağ'da sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için çalıştığını anlatan Irakçi, “Dağlık Karabağ savaşının patlak vermesinin ardından İran, düşmanlıkların sona ermesi, işgal edilen bölgelerin kurtarılması, sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için görüşmelerin başlaması ve bölge ülkeleri arasında geçiş yollarının kurulmasını içeren bir plan hazırladı” ifadelerinde bulundu.

Irakçi, “Dağlık Karabağ krizi sırasında sergilediğimiz tüm tutumlarımızın başında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin yol gösterici nitelikteki tavsiyeleri çok etkiliydi ve bunca yıl Devrim Lideri’nin emriyle hareket ettik” dedi.

Abbas Irakçi sözlerine ek olarak, “Biz, bölge ülkelerinin sınırlarının değiştirilmesine ve ülkelerin egemenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşıyız” ifadesini kullandı.

Irakçi, İran ile Azerbaycan arasındaki siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu ve bu ilişkilerin devam edeceğini ifade etti.