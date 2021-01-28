Fordu'daki nükleer faaliyetleri hedeflenen programdan hızlı ilerliyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Fordu Nükleer Tesisi’nde yürütülen uranyum zenginleştirme sürecini yerinde inceledi.

Galibaf burada yaptığı açıklamada, “Bugün İran Meclisi'nin nükleer yasasının adım adım uygulandığına tanık oldum." dedi.

Fordu'daki nükleer faaliyetlerinin hedeflenen programdan daha hızlı ilerlediğini aktaran Galibaf, “Yasaya göre yılda 120 kg yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum elde edilmesi lazım. Bu konuda hedeflenen programın daha ilerisindeyiz. Bir ay içerisinde 17 kg zenginleştirilmiş uranyum üretilmiş.” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, nükleer endüstrinin yaptırımların kaldırılması yönünde atılan büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.