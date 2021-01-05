Yeni nükleer adımı İran'ın güçlü konumunu yeniden sağlar

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Yüzde 20 uranyum zenginleştirme işleminin başlatılması İran’ın kanun çiğneyenler karşısındaki güçlü konumunu yeniden sağlayarak, yasaları çiğnemeyi maliyetli hale getirecektir” dedi.
Galibaf’ın paylaşımında, “Zaman kaybı ve kuralları ihlal etmenin süresi dolmuştur. Güç üreterek zalimce yaptırımları etkisiz hale getirmek ülkenin gündemindedir” ifadesi kullanıldı.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Fordu Nükleer Tesisi'nde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine başlandığını duyurmuştu.
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