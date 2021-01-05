Salihi, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun faaliyetlerini değerlendirdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum keşif-arma konusunda kapsamlı faaliyetler yürüttüğünü belirterek, “3-4 yıl öncesine kadar ortalama 4-5 ton sarı kek üretiyorduk; ancak şimdi yaklaşık iki yıldır üretimini 30 tona artırdık. İnşallah bu yıl sarı kek üretimi 35 ile 40 ton arasında olacaktır” dedi.

Bu kurumun faaliyetlerinin günden güne arttığını belirten Salihi, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) teknik çalışmalarının ardından 24 saat içerisinde yüzde 20 uranyum zenginleştirme elde etmeyi başardık” ifadesini kullandı.

Salihi sözlerine, “İnşallah saatte yaklaşık 17-20 gram zenginleştirilmiş uranyum üretebiliriz” ifadesini ekledi.

Salihi, “Şu anda uranyum zenginleştirmede bin adet IR2M santrifüjü kurmaktayız. İki IR2M'li kaskad kuruldu ve çalışmakta. Yasalara uygun olarak ilerliyoruz ve yasal süreçten daha erken bu santrifüjleri kuracağız" şeklinde konuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Fordo Nükleer Tesisi'nde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine başlandığını duyurmuştu.