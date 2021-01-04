İran'da yüzde 20 uranyum zenginleştirme süreci başladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fordo Nükleer Tesisi'nde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine başlandığını duyurdu.

Rebii, “Son günlerde Cumhurbaşkanı Ruhani yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum üretimi için talimat verdi ve UAEA’yi bilgilendirmek ve ülkenin koruma önlemi yükümlülüklerine dayalı bir tasarım anketi göndermek gibi önlemlerin ardından gaz enjeksiyon süreci başladı." dedi.

Geçtiğimiz günlerde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, konuk olduğu devlet televizyonunda ülkenin nükleer programına dair yaptığı açıklamda, çok yakında uranyum zenginleştirme oranının yüzde 20 seviyesine çıkarılacağını duyurmuştu.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.