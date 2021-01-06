İran'ın BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye yaptırım tepkisi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Twitter üzerinden Washington yönetiminin maksimum baskı politikasını eleştirerek, "Tahran hükümeti, yasadışı ABD yaptırımlarını engellemek için yerel imkanlara odaklanmıştır." dedi.

Fordu Nükleer Tesisi'nde başlatılan yüzde 20 uranyumun zenginleştirme işlemi hakkında Taht Revançi, "İran, yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine yeniden başlamış ve tüm taraflar yükümlülüklerini yerine getirir getirmez attığı bütün nükleer adımlarından geri döneceğini vurgulamıştır." ifadelerinde bulundu.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.

ABD yönetimi dün İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.