Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.Zarif, İran ile yapılan nükleer

İran ve Suriye'nin ticari ilişkileri artacak

Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, dün İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bu görüşmede ekonomik işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi ile iki ülke arasındaki ticaret alışverişinin artırılmasını ele alındı.

İki taraf, Suriye ve İran’a dayatılan yasadışı ekonomik ablukayla mücadele etmek için işbirliğine yeni ufuklar açmanın ve özel sektörün, kabiliyetleri, uzmanlığı ve çalışma esnekliği göz önüne alındığında ekonomik işbirliğini geliştirmedeki rolünü vurguladı.

Arnus, iki ülke pazarlarının ihtiyaçlarını karşılamak için fabrikaların donatılması, ortak projeler kurulması ve malların takas edilmesi alanlarında iki ülkedeki ekonomik ve ticari faaliyetler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

İran heyetinin başkanı ve üyeleri, birçok İranlı şirketin Suriye pazarında çalışma ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin seviyesini ve ticaret heyetlerinin değişim ziyaretlerini artırma arzusunu dile getirdi.

Toplantıya Bakanlar Kurulu Başkanlığı Genel Sekreteri, Suriye-İran Ortak Ticaret Odası Suriye tarafı başkanı Dr. Kays Hıdır, oda sekreteri ve İran’ın Şam Büyükelçisi Cevad Turkabadi katıldı.

İran'dan Macron'un arabuluculuk teklifine yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Sözcü Hatipzade, nükleer anlaşma konusunda ABD-İran arasında arabulucu olmak istediğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un teklifiyle ilgili yönelitlen bir soruya, “Buna gerek yok. Uluslararası düzeydeki nükleer anlaşmada her konu yazılmıştır ve anlaşmanın taslağı hazırlanırken cümlelerdeki virgüller bile tartışılmıştır.” yanıtını verdi.

İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacak

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagarian, Sputink'e verdiği özel demeçte gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Levan Jagarian, Rusya, İran ve Çin'in bu sene ortak tatbikat düzenleyip düzenlemeyeceğine dair sorulan bir soruya, "Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde düzenlenecek olan tatbikat Şubat ayının ortalarında gerçekleştirilecek." cevabını verdi.

İran, Rusya ve Çin’in, denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacıyla ‘Deniz Güvenlik Kuşağı’ adlı ortak tatbikatı, 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu’nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı’nda yapılmıştı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 536'ya, vaka sayısının da 1 milyon 473 bin 756'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 778'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 260 bin 46'ya ulaştığı bilgisini verdi.