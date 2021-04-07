Türkiye ile yapılan anlaşma iptal edilmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Ankara ile Trablus arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını 'sözde' diye niteleyerek, "Tabii ki bizim için çok önemli nokta; sözde uluslararası anlaşmalar olarak sunulan ancak Avrupa Konseyi tarafından açıkça belirtildiği gibi yasal etkisi bulunmayan yasadışı belgelerin iptali" dedi.

Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile başbakanlık konutunda bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı yaptı.

Euronews'in haberine göre; "Yakın geçmişte, ilişkilerimizi sınayan her şeyi geride bırakmanın zamanı geldi" ifadesini kullanan Miçotakis, ülkesinin Trablus Büyükelçiliği'nin açılacağını söyledi. Miçotakis, Trablus'un ardından Bingazi'de konsolosluk açacaklarını dile getirdi.

Ayrıca Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına şiddetle karşı çıkan Yunanistan, bu anlaşmanın iptal edilmesini talep ediyor.

Miçotakis, Trablus ziyareti sırasında bunu açıkça dile getirdi ve Libya'nın AB ile ilişkilerinde herhangi bir ilerleme sağlamasının ön koşulunun, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan ayrılması olduğunu vurguladı.