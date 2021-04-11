Libya Başbakanı Dibeybe, 14 bakanla Türkiye'ye geliyor

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, Dibeybe'nin ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

Sözcü Hammude, Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin eşlik edeceğini açıkladı.

Libya'daki Türk şirketlerinin durumu da ele alınacak

Sözcü, ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların görüşüleceğini aktardı. Ayrıca Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını belirtti.

Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: TRT Haber