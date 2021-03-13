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13 Mar 2021 09:09

BMGK, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasından memnun

BMGK, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasından memnun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'yı seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti'nin, Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasından memnuniyetin duyduğunu açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki aktörlere, tüm yetki ve görevlerin, yeni geçici hükümete sorunsuz bir şekilde devredilmesi çağrısı yaptı.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin, Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasından memnuniyet duyulduğu dile getirilen açıklamada, yeni geçici hükümetten, 24 Aralık'ta özgür ve adil başkanlık ve parlamento seçimleri için gerekli tüm hazırlıkları yapması istendi.

Açıklamada, kadınların seçimlere tam ve eşit katılımını sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiği de vurgulandı.

"Ülkedeki tüm yabancı paralı savaşçılar derhal geri çekilmeli"

Libya'daki tüm taraflardan, 23 Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasına ve silah ambargosuna uyması istenilen açıklamada, ülkedeki tüm yabancı paralı savaşçıların derhal geri çekilmesi gerektiği kaydedildi.

Libya'daki silahlı grupların silahsızlandırılması ve yeniden entegre edilmesi için kapsayıcı ve sivil bir güvenlik reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, komşu ve bölge ülkelerinden, BM çabalarına destek vermesi de talep edildi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1893090

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