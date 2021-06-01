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1 Haz 2021 10:15

Nijerya'da tekne faciasında ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Nijerya'da tekne faciasında ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Nijerya'nın Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine daha ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini belirtti. Bagudu, çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

News Code 1894776
https://tr.mehrnews.com/news/1894776/

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