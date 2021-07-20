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20 Tem 2021 09:30

Siyonist güçlerinden Lübnan'a topçu saldırısı

Siyonist güçlerinden Lübnan'a topçu saldırısı

İşgal rejiminin topçu birliklerinin Lübnan'ın güney sınırına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Alahednews'un haberine göre, işgal rejiminin topçu birlikleri Lübnan'ın güney sınırına saldırılar düzenledi.

Siyonist güçleri, Lübnan'ın sınır bölgesinden işgal altındaki topraklara 2 roket saldırısı düzenlendiğini, roketlerden birinin Demir Kubbe sistemleri tarafından durdurulduğunu ve diğerinin de boş araziye düştüğünü ileri sürmüştü.

Siyonist medyasının iddiasına göre, olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı. Bununla birlikte saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

News Code 1895873
https://tr.mehrnews.com/news/1895873/

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