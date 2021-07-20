Siyonist güçlerinden Lübnan'a topçu saldırısı

Alahednews'un haberine göre, işgal rejiminin topçu birlikleri Lübnan'ın güney sınırına saldırılar düzenledi.

Siyonist güçleri, Lübnan'ın sınır bölgesinden işgal altındaki topraklara 2 roket saldırısı düzenlendiğini, roketlerden birinin Demir Kubbe sistemleri tarafından durdurulduğunu ve diğerinin de boş araziye düştüğünü ileri sürmüştü.

Siyonist medyasının iddiasına göre, olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı. Bununla birlikte saldırıyı henüz üstlenen olmadı.