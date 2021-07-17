  1. Dünya
  2. Ortadoğu
17 Tem 2021 10:36

İşgal güçlerinden Filistinlilere sert müdahale: 108 yaralı

İşgal güçlerinden Filistinlilere sert müdahale: 108 yaralı

İşgal rejimi güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 108 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta ve Beit Dajan kasabalarında kurulan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Cuma namazı sonrası gösteri düzenledi. Siyonist İsrail güçleri, göstericilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta ve Beit Dajan köylerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 18'i gerçek , 50'si ise plastik mermiyle olmak üzere toplam 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Beyta kasabasında Sabih Dağı'nda İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasadışı inşa edilmesine tepki olarak 2 aydır protestolar düzenleniyor. Beit Dajan kasabasında da işgal tehdidi altındaki topraklarda birkaç aydır Filistinliler ve rejim güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: İHA

News Code 1895798
https://tr.mehrnews.com/news/1895798/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler