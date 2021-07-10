Reuters Türkiye ekonomisi anketini yayınladı

Reuters ajansının 35 ekonomistle yaptığı anketin sonucunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 büyümesinin beklendiği ortaya çıktı.

Ekonomistler enflasyonun yıl sonunda ortalama yüzde 15,5 ve 2022 sonunda da yüzde 12 olmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran sonundaki konuşmasında Türkiye’nin yıllık büyümesinin yüzde 5,8’i aşacağını ifade etmişti.

Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 1,8 büyüyerek dünyada pandemiye rağmen büyüyen az sayıda ekonomiden biri olmuştu.

Ekonomistler faiz oranının yıl sonunda aşamalı bir şekilde yüzde 19’dan yüzde 16,5’a düşmesini, 2022 sonunda ise yüzde 13,5’a gerilemesini beklediklerini söyledi.

Ajansa konuşan Londra merkezli Sova Capital şirketinin merkez bankası faizleri uzmanı Vladimir Demishev “Yeni Merkez Bankası başkanının Ekim’e kadar faiz indirimine gidebileceğini düşünmüyorum. Bu durumda şunu sormamız gerekiyor: O da görevden alınacak mı?” dedi.

Kaynak: Milligazete