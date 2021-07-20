Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretine protesto

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla ülkeye yaptığı ziyaret Güney Kıbrıs'ta protesto edildi.

Dün saat 19:00'da Kıbrıs'ın güneyinde yer alan sözde Mağusa Belediyesi tarafından "Biz Gazimağusa'yız" başlıklı bir eylem düzenlendi.

Eyleme Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriou, Sağlık Bakanı, milletvekilleri, parti liderleri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Kıbrıslı Türk de katıldı.

Eylem olaysız sona ererken Rum, Türk güvenlik güçleri ile Birleşmiş Milletler olası bir sınır ihlaline yönelik yoğun güvenlik önlemi aldı.

Eylem sırasında her iki tarafa geçişlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Bugün akşam Elam örgütünün de saat 20:00'de Derinya' da eylem gerçekleştireceği duyuruldu.

Kaynak: Kıbrıs Postası