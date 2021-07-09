Erdoğan'dan 'Afganistan' açıklaması

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretle bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı, kentteki programı kapsamında 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin yaktığı Osmanlı Dönemi'nin ilk eserlerinden olan, tarihi Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldı.

Namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ı inşa ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili sorulan bir soru üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı, çok çok faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi, Türkiye de bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" diye konuştu.

Afganistan

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili sürece ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Dün Milli Savunma Bakanı, Amerika Milli Savunma Bakanıyla görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili şu an biz Amerika ile bunun yanında NATO'ya bu görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık ve NATO müzakerelerinde de Sayın Biden ile şahsım gerek bire bir konuşmamızı da bunu konuştuk, gerekse de heyetler arasındaki görüşmelerde bunları görüştük. En ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız.''