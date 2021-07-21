Fransa'dan Erdoğan'ın Kıbrıs açıklamasına kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 'provokasyon' ve 'tek taraflı yaklaşım' olarak nitelediği Erdoğan'ın sözlerinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

Açıklamada "Fransa, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözümü için müzakerelerin acilen yeniden başlatılması için gerekli olan güvenin yeniden tesis edilmesini zedeleyen ve bir provokasyon teşkil eden bu tek taraflı ve eşgüdümsüz adımdan derin üzüntü duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Kurban Bayramı'nı geçirmek için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde söz verdiği 'müjdeyi' açıklayarak, KKTC'ye de bir 'Cumhurbaşkanlığı Sarayı' ve 'Millet Bahçesi' yapılacağını duyurdu.

Erdoğan ayrıca Kıbrıs'ta yaptığı konuşmada, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" ifadesini kullandı.

46 yıldır kapalı

46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu oldu.

Maraş konusu, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülüyor. Ancak şimdiye kadar müzakerelerde sorunun çözümü neticeye kavuşturulamadı.

Kaynak: Euronews