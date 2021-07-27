İran: Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tunus'ta yaşanan son gelişmelere tepki göstererek, "İran İslam Cumhuriyeti Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ediyor” dedi.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Hatipzade, mevcut gerilimin son bulması için bu ülkedeki tüm grup ve kurumların diyalog yapması gerektiğini vurguladı.

İran’ın bu aşamayı geçmek için Tunus'un yanında olduğunu belirten Hatipzade, Tunus'ta siyasi ve güvenlik alanlarında istikrar sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bu ülkenin bir an önce diyalog yoluyla bu kritik dönemden geçmesini temenni etti.