İran'dan Siyonistlerin iddiasına yanıt: Rüzgar eken fırtına biçer

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Siyonist Rejim’in Umman açıklarında rejime ait bir geminin hedef alınmasından İran’ı sorumlu tutması yönündeki iddiaları hakkında “Siyonist Rejim İran'a karşı bu tür suçlamaları ilk kez yapmıyor. Bu rejim gittiği her yere şiddeti ve güvensizliği de beraberinde götürmüştür. Bu tür iddialar ve suçlamaları kınıyoruz” dedi.

Hatipzade, “Başkalarını suçlamakla İsrail’in acısı dinmeyecek. Rüzgar eden fırtına biçer. İran kendi menfaatlerini korumaktan bir an olsun çekinmiyor” ifadesini kulladndı.

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