Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tunus'ta yaşanan son gelişmelere tepki göstererek, "İran İslam Cumhuriyeti Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ediyor” dedi.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Hatipzade, mevcut gerilimin son bulması için bu ülkedeki tüm grup ve kurumların diyalog yapması gerektiğini vurguladı.

İran’ın bu aşamayı geçmek için Tunus'un yanında olduğunu belirten Hatipzade, Tunus'ta siyasi ve güvenlik alanlarında istikrar sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bu ülkenin bir an önce diyalog yoluyla bu kritik dönemden geçmesini temenni etti.

İran'ın kuzeybatısında bir terör çetesi çökertildi

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyeletine bağlı Bükan kentinde sabotaj eylemi düzenlemeye çalışan bir terör çetesinin çökertildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilirken bir terörist de ağır yaralandı. Ayrıca terör çetesine ait bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

Operasyon sırasında söz konusu teröristleri kurtamaya çalışan üç kişinin de tutuklandığı açıklandı.

İran'dan Mossad'a ağır darbe

İran İstihbarat Bakanlığı Casusluk Karşıtı Genel Başkanı, sınırlar dışında yaptıkları kapsamlı operasyonel istihbarat önlemleri sırasında birkaç Siyonist İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad üyesinin tutuklandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı Casusluk Karşıtı Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın batı sınırından ülkeye sızan Mossad üyelerinin yanında birçok silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini belirtildi.

İstihbarat Bakanlığı Casusluk Karşıtı Genel Başkanı ayrıca, Siyonist Rejimin seçimler sırasında defalarca ülkenin farklı yerlerinde sabotaj eylemleri gerçekleştirmeye çalıştığını ancak İran'dan ağır darbe aldığını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Galibaf Şam'da

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ekonomik ve ticari bir ziyarette bulunmak üzere bugün Suriye’nin başkenti Şam’a ayak bastı.

Galibaf bu ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yanı sıra bu ülkenin üst düzey yetkilileri, tüccarları ve ekonomik aktivistleriyle bir araya gelecek.

Galibaf bu ziyaret sırasında, İran ve Suriye arasındaki ekonomik anlaşmalar ve İranlı tüccarlar ve endüstriler için yeni rotaların açılması dahil olmak üzere stratejik işbirliğine odaklanacak.

İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 291 bin 979'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 357 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 34 bin 951 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 89 bin 479'a vaka sayısı ise 3 milyon 758 bin 197'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 100'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 291 bin 979'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.