  1. Ekonomi
2 Ağu 2021 11:46

Petrolde delta varyantı baskısı

Petrolde delta varyantı baskısı

Petrol, dört aylık yükselişin ardından verilerin Çin’in talebinde yavaşlamaya işaret etmesi ve yatırımcıların delta varyantına odaklanmasıyla düştü.

Petrol, dört aylık yükselişin ardından verilerin Çin’in talebinde yavaşlamaya işaret etmesi ve yatırımcıların delta varyantına odaklanmasıyla düştü.

Batı Teksas Petrolü, geçen hafta yüzde 2,6 yükseliş kaydettikten sonra yüzde 1 gerilerken Çin’deki ekonomik hareketlilik Temmuz ayında yavaşladı. Asya-Pasifik bölgesinde delta varyantı mobilite üzerinde baskı oluştururken Tayland kısmi karantina önlemlerini genişletme kararı aldı.

Hindistan’da ise ülkedeki ekonomik hareketliliğin bir göstergesi olarak kabul edilen dizel satışları salgın öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.

Eylül vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 1 düşüşle varil başına 73,18 dolardan işlem görüyor.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1,1 düşüş kaydederek varil başına 74,56 dolara geriledi.

Kaynak: Bloomberg

News Code 1896151
https://tr.mehrnews.com/news/1896151/

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