Çin'de delta varyantı vakaları arttı

Covid-19 pandemisinde aldığı sıkı tedbirlerle bilinen Çin'de en az 30 devlet görevlisinin salgın döneminde görevini yerine getiremediği ve geç eyleme geçtiği gerekçeleriyle işine son verildiği ya da ceza aldığı açıklandı.

Onlar belediye başkan yardımcısı, sağlık komisyonu üyesi, hastane yöneticisi, havaalanı ve turizm departmanlarında görevli çalışanların da olduğu belirtiliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasında, aşınan tüm önlemler ve seyahat yasaklarına rağmen ülke içi 94 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu.

Söz konusu vakaların çoğunun Nanjing Havaalanı'nda çalışanlar arasında görüldüğü ve yeni vakaların büyük çoğunluğunun delta varyantı olduğu kaydedildi.

Yetkililer delta varyantının ülkenin güneyinde bulunan ve tropikal bir iklime sahip turistik Hainan eyaletinden yayıldığını düşünüyor. Bunun yanında ülkenin kuzeyindeki Rusya sınırı üzerinde İç Moğolistan eyaletinde de bazı delta varyantı vakaları görüldüğü belirtildi.

Söz konusu vakaların görülmesi üzerine başta Zhangjiajie şehri olmak üzere bazı eyalet ve kentlere yeni seyahat yasakları, karantina ve kısıtlamalar getirildi.

Çin'de son dönemlerde Covid-19 kaynaklı neredeyse can kaybı yaşanmazken, günde ortalama 80-130 arası yeni vakalar görülüyor. Çin, pandeminin başladığı günden bu yana yaklaşık 1.5 yıldır yabancı turistlere sınırlarını kapalı tutuyor.

Kaynak: Euronews