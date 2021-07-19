Nuceba: BAE Irak'a ihracat ile 13 milyar dolar kâr ediyor

Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nasr eş Şemri, OEC raporuna dayanarak Irak hükümetinin BAE ile sözleşmeleri tercih etme politikasını eleştirdi.

Eş Şemri rapordaki 2019 resmi istatistiklerine değinerek, "Irak'ın ağırlıklı olarak petrol ürünleri olan BAE'ye ihracatı 1,27 milyar dolarken önemli bir kısmı uydu ekipmanlarının da dahil olduğu bu ülkeden ithalatı 13,7 milyar dolardır. Yani 12,43 dolarlık bir ticaret dengesi BAE lehinedir" dedi.

Nasır eş Şemri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak, Katar'dan 30 milyon dolar, Suudi Arabistan'dan 700 milyon dolar ve ABD'den 1,2 milyar dolar ithalat yapıyor. ABD'ye 6,3 milyar dolar değerinde petrol satıyoruz; Bu da 5,1 milyar doların Irak'ın lehine olması demektir. Ayrıca Çin'e 22 milyar dolar ihracat ve o ülkeden 9 milyar dolar ithalat yapıyoruz ki bu da 13 milyar doların Irak lehinedir demek oluyor. Bunun yanı sıra Irak'ın Türkiye'den ithalatı yaklaşık 10 milyar dolar, İran'dan ise yaklaşık 8 milyar dolardır, bunun yaklaşık 1 milyar doları elektrik santralleri için doğalgaz alınması içindir."

ABD, Çin, İran ve Türkiye gibi büyük sanayileşmiş ülkeler söz konusu olunca tüm bu rakamların anlaşılabilir ve haklı olduğunu vurgulayan eş Şemri, "Sadece ticari ofislere sahip bir limandan ibaret olan küçük bir ülke (BAE) Irak'a ihracat ile 13 milyar dolar kâr ediyor. Tekrar ediyorum 13 milyar dolar!" ifadesini kullandı.