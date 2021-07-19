İran Petrol Bakanı OPEC+ petrol arzını artırma kararını değerlendirdi

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, OPEC+ ittifakının dünkü toplantısında küresel petrol arzını ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varil artırma konusunda uzlaşmasını değerlendirdi.

Zengene, "Petrolün yüksek fiyatı uzun vadede OPEC+ grubunun lehine değil." dedi.

OPEC Plus toplantısının kararının ardından petrol fiyatının artmayacağını belirten Zengene, "OPEC Plus'ın 15 ayda piyasaya 5 milyon 800 bin varil petrol eklemesi kararlaştırıldı ve petrol piyasasını incelemek için toplantılar aylık olarak düzenlenmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Zengene, "Bütün bu tartışmalarda İran'ın piyasaya dönüşü önemli bir konu olacak ve bu gerçekleştiğinde OPEC Plus İran'ın dönüşünü görmezden gelemez" diye konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın da aralarında olduğu müttefikleri OPEC+ küresel petrol arzına pandemi nedeniyle yaşanan şok sonrası piyasayı dengelemek için uyguladıkları kesintileri kademeli olarak artırmak konusunda anlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) görüşülen yeni koşullarla uzlaşıya destek vermesinin ardından dün Viyana’da bir araya gelen OPEC+ ağustos ayından itibaren küresel petrol arzına 400 bin varil/gün daha ekleyecek.