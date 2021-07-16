  1. İran
16 Tem 2021 11:17

İran limanları büyük gemileri kabul etmeye hazır

İran limanları büyük gemileri kabul etmeye hazır

İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü, İran limanlarının büyük gemileri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Muhammed Rastad, "Deniz ve liman alanında 16 büyük proje hem İran'ın ağır yaptırımlar altında ve de korona şartlarının olduğu durumda açılmıştır'' dedi.

İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü CEO'su ayrıca, "Bugün, konteyner nakliye filosu büyük gemileri kullanmak istiyor." dedi.

İran limanlarının giriş kanallarının derinliğinin arttığını belirten Rastad, şunları kaydetti: 'Şehid Recai  limanında (güney İran) petrol tankerlerini demirlemek için 3 petrol rıhtımı petrol ihracatını kolaylaştıracak.''

İranlı yetkili, ''Limanlar sadece bir boşaltma ve yükleme yeri olmamalı, limanların yakınında katma değerli faaliyetler yapmalıyız.'' dedi.

News Code 1895784
https://tr.mehrnews.com/news/1895784/

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