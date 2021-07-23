İran'ın Umman Denizi'ndeki petrol terminalinden ihracat başladı

İran'ın Hürmüz Boğazını baypas etmek için Umman Denizi kıyısında kurduğu Cask petrol terminalinden petrol ihracatı başladı.

İran, dün kara yoluyla petrol ihraç etmek ve Hürmüz Boğazı’nı bypas etmek için yeni bir petrol boru hattı açtı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu girişimin ABD’nin İran’ın petrol ihracatını engellemesine bir yanıt olduğunu ifade etti.

IRNA’da yer alan habere göre, söz konusu petrol boru hattı batıda İran’ın Buşehr Eyaleti’nden doğuda Umman Denizi kıyısında ve Bender Cask adı verilen limana kadar bin kilometre uzunluğunda. Projenin başlagıncında günde 300 bin varil ham petrol taşıyabilecek ve maksimum taşıma kapasitesi günde 1 milyon varile ulaşacak.

Hasan Ruhani, ABD’yi İran’ın ham petrol ihracatını engellemek ve İran’ın petrol endüstrisine müdahale etmeye çalışmak için bir “ekonomik savaş” başlatmakla suçladı. Ruhani, zamanla bu projenin öneminin daha çok anlaşılacağını ifade etti.

İran, Suudi Arabistan, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki diğer petrol üreticisi ülkeler, Hürmüz Boğazı’ndan ham petrol ihraç etmektedir.