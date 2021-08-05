Petrole üç günlük düşüş yetti

Petrol, delta varyantı endişeleriyle art arda üç gün düşüş kaydettikten sonra hafif yükseldi.

Batı Teksas Petrolü, haftanın ilk üç gününde neredeyse yüzde 8 değer kaybettikten sonra varil başına 68 dolara yükselirken yatırımcılar özellikle Çin’de artan delta varyantı vakalarıyla mücadele etmek için uygulanan önlemlerden endişeli.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıkladığı resmi verilere göre, ham petrol stokları geçen hafta artarken benzin stokları azaldı. Çarşamba günü açıklanan özel sektör verileri ise hem petrolde hem de benzinde stokların azaldığına işaret ediyordu.

Eylül vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, üç günlük düşüşün ardından yüzde 0,5 yükselerek varil başına 68,47 dolar civarında işlem görüyor.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 2,8 düşüş kaydettikten sonra yüzde 0,4 yükselerek varil başına 70,66 dolar civarında bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg