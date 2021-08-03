Petrol delta endişeleriyle kayıplarını sürdürdü

Petrol, yatırımcıların delta varyantının yayılmasından kaynaklanan risklere odaklanmasıyla varil başına 71 dolardan işlem görüyor.

Batı Teksas Petrolü, pazartesi günü yüzde 3,6 düşüş kaydettikten sonra çok az bir yükseliş kaydederken son iki haftadaki en büyük kaybını yaşamış oldu.

Bulaşıcılığı yüksek olan delta varyantı hükümetleri yeni karantina önlemleri almaya zorlarken yatırımcılar en büyük ham petrol piyasası olan Çin’deki vaka sayılarını yakından takip ediyor.

Asya’daki en büyük benzin ithalatçısı olan Endonezya’da ise kısıtlamalar 9 Ağustos’a kadar uzatıldı. Motor yakıtı talebiyse uzatma kararı alınmadan önce de neredeyse dörtte bire yakın kayıp yaşamıştı.

Ham petrol fiyatları büyük ekonomilerde aşılamanın başlamasıyla beraber yılın ilk yarısında güçlü bir ralli yaparken fiyatlardaki yükseliş Temmuz ayında OPEC ülkelerinin daha fazla üretim üzerinde anlaşması ve delta varyantı endişeleriyle hız kesti.

Eylül vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında pazartesi günü yüzde 3,6 düşüş kaydettikten sonra Salı günü çok az değişiklik göstererek varil başına 71,30 dolardan işlem görüyor.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,1 yükselerek varil başına 72,93 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Bloomberg