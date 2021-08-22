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22 Ağu 2021 21:27

İranlı furboltcu Asya Futbol Haftası'nın en iyi lejyoneri seçildi

İranlı furboltcu Asya Futbol Haftası'nın en iyi lejyoneri seçildi

İranlı Futbolcu Alirıza Cihanbahş, Asya Futbol Haftası'nın en iyi lejyoneri olarak seçildi.

Asya Futbol Konfederasyonu'nun sitesi bir ankette haftanın en iyi lejyonerini oyladı.

Sonuçta son günlerde iyi bir performans sergileyen Hollanda Feyenoord kulübünün İranlı oyuncusu Cihanbahü %64 oyla Asya'nın en iyi lejyoneri seçildi.

Tottenham Hotspur'da forma giyen Güney Kore'den Sun Hingmin, 14.73 puanla ikinci, diğer İranlı oyuncular Muhammed Nadiri ile daha önce Fenerbahçe'de top koşturan Allahyar Seyyadmeniş, sırasıyla yüzde 8,83 ve yüzde 7,11 oyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldılar.

News Code 1896674
https://tr.mehrnews.com/news/1896674/

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