  1. Ekonomi
17 Eki 2025 10:38

İranlı yetkili:

İran-Rusya enerji işbirliği yaptırımlardan etkilenmeyecek

İran-Rusya enerji işbirliği yaptırımlardan etkilenmeyecek

İran Petrol Bakan Yardımcısı Omid Şakeri, Tahran ve Moskova'nın BMGK'nın yaptırım kararlarını görmezden gelerek işbirliklerini sürdüreceklerini açıkladı.

İran ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yeniden yürürlüğe konan yaptırım kararlarına aldırış etmeden enerji alanındaki iş birliğini sürdürecek. İran Petrol Bakan Yardımcısı Omid Şakeri, konu hakkında Sputnik'e konuştu.

Açıklamasında Şakeri, Rusya Enerji Haftası oturum aralarında yaptığı açıklamada, “Son iki gündür Rus şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ‘snapback’ (otomatik geri getirme) mekanizması hiç gündeme gelmedi. Görüşmeler, iş birliği sürecinin bu tür kısıtlamalar dikkate alınmadan sürdürülmesi yönünde ilerledi” dedi.

Neler olmuştu?

Eylül ayı sonunda, 2015 tarihli nükleer anlaşmayla kaldırılan BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi yönünde karar alınmıştı. Bu adımın öncülüğünü Fransa, İngiltere ve Almanya üstlenmişti.

Ancak Rusya ve İran, bu kararın yasal geçerliliğini tanımadıklarını açıkladı. Her iki ülke de Avrupa devletlerinin 2015 anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini ve ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından yaptırımların geri getirilemeyeceğini vurguladı. İran, diğer ülkelere de bu kararları uygulamama çağrısında bulundu.

News ID 1931389

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler