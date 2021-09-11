İranlı futbolcu Siyonist takımıyla maç yapmama kararı aldı

Hollanda’nın Feyenoord Futbol Takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin yeni sezonunun ilk haftasının maçlarından birinde önümüzdeki hafta Salı günü Siyonist Rejimi temsil eden Makkabi Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Feyenoord Rotterdam'da forma giyen İranlı futbolcu Ali Rıza Cihanbahş bu maçta takımına eşlik etmeyecek.

Feyenoord futbol kulübünden yapılan açıklamada, takımın teknik direktörünün Cihanbahş’ın ekiple birlikte bu maç için işgal altındaki topraklara gitmeme talebini kabul ettiği belirtildi.