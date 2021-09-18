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18 Eyl 2021 12:57

Türkiye'den AB'nin 9 üyesine tepki

Türkiye'den AB'nin 9 üyesine tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB'nin 9 üyesinin Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan bildiriye ilişkin, "Önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur" dedi.

TRT Haber'e göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yönelik yazılı açıklamasında şunları kaydetti;

AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur.

Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.

News Code 1897284
https://tr.mehrnews.com/news/1897284/

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