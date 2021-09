Erdoğan'ın kitabı BM Genel Kurulu'nda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap İngilizce, Arapça ve Fransızcaya çevrildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19 Eylül'de ABD'nin New York kentine gidecek olan Erdoğan, burada kitabını üye ülke liderlerine hediye edecek. "A Fairer World Is Possible" adıyla İngilizceye çevrilen, Arapça ve Fransızcası da hazırlanan kitabın ön kapağında Türkçe baskısında olduğu gibi Erdoğan'ın portresi yer alıyor.

Turkuvaz Kitap'tan çıkan kitap ayrıca Rusça ve İspanyolca dillerine de çevriliyor.

Kaynak: Gazeteduvar