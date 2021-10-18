35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı yarın başlıyor

35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin katılımıyla başlıyor.

52 ülkeden 514 konuşmacının katılması beklenen konferansın açılış töreni Tahran Azadi Oleti'nde düzenlenecek.

"İslami birlik ve bariş ve İslam dünyasında bölünme ve çatışmadan kaçınmak" sloganıyla gerçekleşecek olan konferans 24 Ekim Pazar günü sona erecek.

Dünya İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hüccet-ül İslam Hamid Şehriyarı, 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'yla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 360 konuşmacının uzaktan etkinliğe katılacağını belirtmişti.