Müslümanların birliği taktik değil, bir prensip meselesidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) doğum günü yıldönümüyle eşzamanlı olarak Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı konukları ile görüştü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede yaptığı konuşmasının satır başları şöyle;

- Peygamber’in doğumu aslında insanlık hayatında yeni bir dönemin başlangıcıdır. İnsanlık için yeni bir ilahi irade ve ilahi lütuf çağının başlangıcıdır.

- Müslümanların birliği, bazı durumlardan dolayı bazılarının artık birlik olmaları gerektiğini düşündüğü bir taktik değil; bir prensip meselesidir.

- Müslümanların birlik olması gerekiyor. Müslümanlar birlik olurlarsa güçlenirler. Müslümanların birliği kesin bir Kuran gerekliliğidir.

- Müslümanlar arasında, Şiiler ve Sünniler arasında farklılıklar yaratmaya yönelik çabalar nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti’nde Müslümanların birliğine vurgu yapıyoruz. Sünni ve Şii olma konusu birkaç yıldır ABD’nin siyasi edebiyatında yer almaktadır. İslam’ın esasına aykırı olsalar da düşmanlardır. Ama Şiiler ve Sünniler meselesinden de vazgeçmiyorlar.

- ABD’nin İslam dünyasının her yerinde fitne çıkardığını görüyorsunuz. Afganistan’da son iki Cuma günü Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırılar bunun bariz örneğidir. Bu patlamaların sebebi kimdir? IŞİD. IŞİD kimdir? IŞİD, Amerikalıların açıkça "biz yarattık" dediği gruptur. Elbette şimdi bunu inkar ediyorlar.

- Müslümanların birliğinin temel göstergesi Filistin meselesidir ve Filistinlilerin haklarının geri alınmasına ne kadar önem verilirse İslam birliği o kadar güçlü olacaktır.