35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nın detayları açıklandı

Dünya İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hüccet-ül İslam Hamid Şehriyarı, bugün düzenlediği basın toplantısında 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı’nın detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hüccet-ül İslam Hamid Şehriyari, Konferansa 39 ülkeden 514 konuşmacının katılacağını ifade etti.

Hüccet-ül İslam Şehriyari, 360 konuşmacının uzaktan ve çevrimiçi şeklinde etkinliğe katılacağını belirtti.

Konferansın konuları hakkında Hüccet-ül İslam Şehriyari şunları kaydetti:

“Adil savaş ve barış, İslami kardeşlik ve terörizmle mücadele, dini düşünce özgürlüğü, aşırıcılıkla mücadele, gerilim ve çatışmalardan kaçınma, İslam dinleri arasında karşılıklı saygı, ihtilaf ve hakaretlerden kaçınma, İslam ülkelerinin birliği, Filistin ve İslami direniş ve Ayetullah Muhammed Ali Tashiri’yi anma bu seneki konferansın konularını oluşturmaktadır.”

35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı 19- 24 Ekim tarihleri arasında “Vahdet Haftası”yla eşzamanlı olarak düzenleneceğini söyleyen Hüccet-ül İslam Şehriyari etkinliğin açılış ve kapanış törenine Cumhurbaşkanı Reisi ve İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın katılacağını bildirdi.

Siyonist Rejimin ve küresel istikbarın acımasızca eylemlerine atıfta bulunan Hüccet-ül İslam Şehriyari, “İslam toplumları günümüzde zalimlerin yolsuzluklarına tanık oluyorlar.Bugün ABD ve Batı ülkeleri Ortadoğu’daki İslam ülkelerinde ciddi sorunlara neden olmuştur. Mazlum milletleri öldürmek için körüklenen savaşlar bu sorunların bir örneğidir. Bu nedenle İslam toplumu, İslam dünyasında sürekli teröre ve kan dökülmesine tanık olmaktadır” dedi.

İslam ülkeleri yetkililerinin adil bir barışla İslam toplumlarında yaşanan bu acıları önlemesi gerektiğini vurgulayan Hüccet-ül İslam Şehriyari, “ABD çıkarlarını sürdürmek için bölgede bölünme, çatışma, savaş ve kan dökülmesini istiyor” diye konuştu.