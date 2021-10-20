Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da başladı

35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin katıldığı törenle dün Tahran'da başladı.

Düşmanlar İslam dünyasında ihtilaf yaratmak istiyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, katıldığı 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nda konuşma yaptı.

Reisi, "Biz istikrardan yanayız, fakat düşman istikrarsızlık istiyor. Biz İslam dünyasında birlik stratejisini izlerken düşman ihtilaf yaratmaya çalışıyor. Birliği zedelemek, düşmanın stratejisi doğrultusunda hareket etmek demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İslam askerlerinin özverileri ve şehitlerin kanıyla yaratılan İslami uyanış gündemden düşmemeli ve hepimiz onu korumak ve güçlendirmek için çalışmalıyız." diye konuştu.

İçişleri Bakanı'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İran iddiasına yanıt

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran karşıtı iddialarına ilişkin Vahidi, "Dünyada kimse bu iddiaları doğrulayamaz. Resmi istatistikler dünya çapında, uyuşturucu miktarının yüzde 90’ının İran’da ele geçirildiğini gösteriyor. Bu iddiayı doğru bulmuyorum. Bu iddialar ne komşuluğa ne de politik doğruculuğa uyar. Bu bir türlü kriz yaratmaktır. Üçüncü tarafların komşu ülkeler arasındaki ilişkileri baltalama çabalarından endişeliyiz." dedi.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 167 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 308 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 423'e vaka sayısı ise 5 milyon 809 bin 967'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 622'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 347 bin 483'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.