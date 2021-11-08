Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Kazımi'ye suikast girişimine tepki: Yeni fitne

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutuna düzenlenen SİHA saldırısına tepki gösterdi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi, yıllarca terör örgütleri kurup desteklemek ve bu ülkeyi işgal etmekle Irak halkı için güvensizlik, anlaşmazlık ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmeyen yabancı düşünce odalarında izlerini bulmamız gereken yeni bir fitnedir.”

İran Irak Başbakanı'na düzenlenen suikast girişimini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutuna düzenlenen SİHA saldırısını kınadı.

İran ile Irak Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin sağlığı ile ilgili gelen olumlu haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Iraklı mevkidaşından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin selamlarını Başbakan el-Kazımi’ye iletmesini istedi.

Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıya değinen Bakan Emir Abdullahiyan, dost ülke Irak’ın istikrarı ve güvenliğini hedef alan bu tür olayların ülke huzurunu bozmak için Irak düşmanları tarafından yapıldığına inandıklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı da duruma özel dikkat gösteren İran Cumhurbaşkan Reisi ile Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’a Başbakan el-Kazımi adına teşekkür ederek, olayla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade eden Fuad Hüseyin, durumun Iraklı yetkililer tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

İran'da dev askeri tatbikat başladı

İran Ordusu'nun “Zülfikar-1400” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Resulullah(s.a)" parolasıyla dün sabah saatlerine başladı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'COVID-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 126 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 554 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 299'a vaka sayısı ise 5 milyon 987 bin 814'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 687'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 601 bin 764'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.