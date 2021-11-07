İran'dan Kazımi'ye suikast girişimine tepki: Yeni fitne

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutuna düzenlenen SİHA saldırısına tepki gösterdi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi, yıllarca terör örgütleri kurup desteklemek ve bu ülkeyi işgal etmekle Irak halkı için güvensizlik, anlaşmazlık ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmeyen yabancı düşünce odalarında izlerini bulmamız gereken yeni bir fitnedir.”

Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa Kazımi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.