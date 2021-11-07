İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'COVID-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 126 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 554 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 299'a vaka sayısı ise 5 milyon 987 bin 814'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 687'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 601 bin 764'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.