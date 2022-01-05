İran, Suudi Arabistan ile Yemen arasında arabuluculuk yapmaya hazır

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbaszade Meşkini, "İran olarak Suudi Arabistan ile Yemen arasında arabuluculuk yapmaya hazırız." dedi.

Abbaszade, Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendirerek, şunları kaydetti:

“İran’ın, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere komşu ülkeleri ile gerginliği düşürme konusunda hiçbir sorunu yok, fakat Riyad yönetiminin geçmişteki İran karşıtı eylemleri ve şimdiki bazı politikaları müzakere sürecini yavaşlatıyor.”

İran'ın bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak istediğini belirten Abbaszade, “İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılımıyla bölgesel bir güç bloğu oluşturmak herkesin yararına olacaktır.” diye konuştu.

Daha önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin İran ile müzakerelere devam edeceğini ve yakında yeni bir müzakere turu beklediklerini bildirmişti.