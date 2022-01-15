İran ve Suudi Arabistan elçiliklerini yeniden açmaya hazırlanıyor

İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Celil Rehimi Cihanabadi sosyal medya Twitter’den yaptığı bir paylaşımda, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmak üzere olduğunu ve büyükelçiliklerin yeniden açılmaya hazırlandığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan geçenlerde Al Jazeera TV kanlına verdiği demeçte, "Irak'ta ilgili Suudi yetkililerle dört tur olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Suudi tarafın iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesini istemesi durumunda, büyükelçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın yeniden açılmasını memnuniyetle karşılayacağımızı duyurduk. Yakında diplomatlarımız, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki İran İslam Cumhuriyeti Temsilciliği'ne yerleşecek" demişti.