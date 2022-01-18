Norveç'te İran yapımı kısa filme onur rozeti verildi

Yönetmenliğini Reha Emirfazli ve Alirıza Kasımi'nin yaptığı "Güneş Tutulması" adlı kısa film, Norveç’te düzenlenen Uluslararası Minimalen Kısa Film Festivali’nde en iyi film seçilerek onur rozetine layık görüldü.

"Güneş Tutulması" eserinin özeti şöyledir: "Güneş tutulması tamamlanmadan kısa bir süre önce, Saki'nin hayatının gerçeği değişir."

Hurşit Çırağipur, Paniz İsmaili, Anita Bakıri, Feraz Müdiri ve Peyman Naimi bu kısa filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Bu kısa film daha önce Yeni Zelanda'da düzenlenen Uluslararsı SHOW ME SHORTS Film Festivali'nin uluslararası bölümünde en iyi kısa film adayı seçilmişti.