Hindistan’dan İran yapımı kısa filme ödül

İranlı yönetmen Kesra Tirseher’in yönettiği “Gallu” isimli kısa film Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Blackboard Film Festivali’nde en iyi film seçilerek ödül kazandı.

“Gallu”, kazara bir et parçası bulan ve pişirdikten sonra garip bir tat fark eden bir köylü adamın hikayesini anlatıyor. Adam çılgın bir şekilde tadı benzer olan başka bir et parçasının peşine düşer ve bu arayış bir dizi felaketin başlamasına yol açar.

31 Aralık 2021 itibariyle başlayan Uluslararası Blackboard Film Festivali 2 Ocak’ta sona erdi.

Bu kısa film ayrıca, 16-22 Ocak tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan Cannes World Film Festivali’ne katılacak.