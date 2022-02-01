Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrimi Lideri, İmam Humeyni (r.a) türbesini ziyaret etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi’nin 43. zafer yıl dönümünün (Fecr Günleri) arifesinde bugün sabah saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) türbesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan’dan Hintli mevkidaşına 'geçmiş olsun' telefonu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tahran, İran-Türkiye- Azerbaycan üçlü oturumuna ev sahipliği yapacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın yakın gelecekte İran-Türkiye- Azerbaycan üçlü oturumuna ev sahipliği yapacağını duyurdu.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 28 bin 995 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 454'e vaka sayısı ise 6 milyon 373 bin 174'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 512'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 106 bin 442'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın güneydoğusundaki silahlı saldırı başarısız kaldı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde silahlı bir kişinin Devrim Muhafızları İstihbarat Dairesine saldırı düzenlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada silahlı kişinin etkisiz hale geldiği ve bir vatandaşın da yaralandığı bildirildi.