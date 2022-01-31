İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 28 bin 995 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 454'e vaka sayısı ise 6 milyon 373 bin 174'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 512'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 106 bin 442'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.