İslam Devrimi Lideri, İmam Humeyni (r.a) türbesini ziyaret etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi’nin 43. zafer yıl dönümünün (Fecr Günleri) arifesinde bugün sabah saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) türbesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei ayrıca Devrim şehitleri Ayetullah Beheşti, Recayi ve Bahoner’in mezarılarını ziyaret ederek, dualar okudu.

1 Şubat 1979’da Şah’ın İran’dan gitmesinin ardından İmam Humeyni 15 yıllık bir sürgünden sonra büyük bir karşılama ile İran halkına bağımsızlık, özgürlük ve İslâm Cumhuriyetini armağan ederek İran’a geri döndü.